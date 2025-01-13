بيع شقق وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في المرج

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قررت نيابة المرج حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية بالمرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ضبطت مقاولا له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ المالية وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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