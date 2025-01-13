حادث مروع.. قرار النيابة ضد المتهم بالتسبب في مصرع سيدة بمدينة نصر



قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بالتسبب في مصرع سيدة إثر تعرضها لحادث مروع ودهسها أسفل عجلات سيارة بمدنية نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغًا من الأهالي مفاده وفاة سيدة، بدائرة القسم، متأثرة بإصابتها إثر اصطدام سيارة ميكروباص بها ولاذ قائدها بالفرار.



عقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، تمكن رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر، من إلقاء القبض على السائق، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، والسيارة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.