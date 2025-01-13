الأهلي يرفض إعارة عمر الساعي وكولر يوجه نصيحة للاعب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامى محمد الليثى رفض لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، فكرة رحيل عمر الساعي لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

الأهلي يرفض إعارة عمر الساعي وكولر يوجه نصيحة للاعب

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون سبورت إف أمّ قائلا "تلقى الساعي عدة عروض محلية بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر مدرب الأهلي، ورحّب اللاعب بالرحيل لكن لجنة التخطيط رفضت كما تحفّظ كولر على فكرة رحيل اللاعب وأكد كولر للجنة التخطيط أن عدم مشاركة الساعي في المباريات لا تعني عدم قناعته بقدرات اللاعب، فالفرصة ستأتي له كما حدث مع كريم الدبيس الذي خرج من حساباته كثيرًا قبل أن يعود للمشاركة مؤخرًا وفي أكثر من مركز سواء الجناح أو الظهير الأيسر وهو ما ينوي تكراره مع الساعي بتوظيفه في أكثر من مركز ".
 

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