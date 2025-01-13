مران الأهلي | طاهر وداري يواصلان البرنامج التأهيلي
واصل الثنائي طاهر محمد طاهر وأشرف داري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
مران الأهلي | طاهر وداري يواصلان البرنامج التأهيلي
من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق ان الثنائي يخضع لتنفيذ البرنامج التأهيلي والتدريبي الخاص بهما للتعافي من الإصابة.
وأشار جاب الله إلى ان الثنائي يخضع للفحص بشكل مستمر للاطمئنان على حالة كل منهما تمهيدا للانتقال لمرحلة جديدة من التأهيل البدني.
يذكر أن طاهر يعاني من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية، فيما يعاني اشرف داري من شد في العضلة الخلفية.
واستانف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على ستاد ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.