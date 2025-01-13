محافظ المنيا يتفقد مشروعات صناعية بمركز سمالوط لدعم الإنتاج والتصدير وتشجيعا للاستثمار

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الصناعية والاطمئنان على سير العمل وجودة الإنتاج، حيث تفقد اليوم الاثنين عددًا من المصانع بمركز سمالوط، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم الصناعة وزيادة معدلات التصدير وتشجيع الاستثمار.

شملت الجولة تفقد مصنع الراعي لإنتاج وتصدير الطحينة والحلاوة الطحينية بقرية الطيبة، الذي تأسس عام 1994 ويصدر 80% من إنتاجه إلى 23 دولة، منها اليمن وليبيا والجزائر وإنجلترا وكندا، حيث يتميز المصنع بجودة منتجاته التي تشارك في المعارض الدولية ويعمل بطاقة إنتاجية تمتد لعشر ساعات يوميًا، إلى جانب المشروعات المستقبلية التى تسعى ادارة المصنع من خلالها لتوسيع نشاطها ورفع معدل الانتاج وزيادة العمالة.

كما زار المحافظ - خلال جولته بسمالوط - مصنع عصائر أولاد الشيخ بقرية الطيبة، الذي بدأ خط إنتاجه يدويًا قبل 17 عامًا، ثم قام مسئولو المصنع بتطويره ليتحول إلى الإنتاج الآلي بالكامل، ويعمل بخطين إنتاج أحدهما للزجاج والآخر للبلاستيك.

أكد اللواء كدواني خلال جولته أن تشجيع الصناعة وجذب الاستثمار يمثلان محورًا أساسيًا للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدعم توفير بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز دور القطاع الصناعي كإحدى ركائز النمو الاقتصادي.

رافق المحافظ في جولته عويس قاسم، رئيس مركز سمالوط، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، ومسئولو التفتيش المالي والإداري.