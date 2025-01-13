خضع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة استشفاء وتأهيل بدني في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق ‏الذي أقيم صباح اليوم‎ ‎.

مران الأهلي| أكرم توفيق يؤدي جلسة في الجيم‎

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق؛ إن أكرم خضع لجلسة الاستشفاء للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي اشتكى منها ‏خلال رحلة كوت ديفوار الأخيرة.‏‎ ‎



وأشار جاب الله ان حالة اللاعب في تحسن مستمر وسوف يخضع لفحص طبي جديد غدا يتحدد في ضوئه إمكانية مشاركته في ‏التدريبات الجماعية.‏

واستأنف الأهلي المران صباح اليوم الاثنين عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ‏ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.‏

ويستعد الاهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء بعد غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز‎

