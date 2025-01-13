مران الأهلي| أكرم توفيق يؤدي جلسة في الجيم
خضع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة استشفاء وتأهيل بدني في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم .
مران الأهلي| أكرم توفيق يؤدي جلسة في الجيم
وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق؛ إن أكرم خضع لجلسة الاستشفاء للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي اشتكى منها خلال رحلة كوت ديفوار الأخيرة.
وأشار جاب الله ان حالة اللاعب في تحسن مستمر وسوف يخضع لفحص طبي جديد غدا يتحدد في ضوئه إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.
واستأنف الأهلي المران صباح اليوم الاثنين عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الاهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء بعد غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز