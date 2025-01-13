مران الأهلي| أكرم توفيق يؤدي جلسة في الجيم‎

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خضع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة استشفاء وتأهيل بدني في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق ‏الذي أقيم صباح اليوم‎ ‎.

مران الأهلي| أكرم توفيق يؤدي جلسة في الجيم‎

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق؛  إن أكرم خضع لجلسة الاستشفاء للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي اشتكى منها ‏خلال رحلة كوت ديفوار الأخيرة.‏‎ ‎

txt

ميلان يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

txt

نجم برشلونة يكشف رسالة بيريز له.. مفاجأة كبرى


وأشار جاب الله ان حالة اللاعب في تحسن مستمر وسوف يخضع لفحص طبي جديد غدا يتحدد في ضوئه إمكانية مشاركته في ‏التدريبات الجماعية.‏
واستأنف الأهلي المران صباح اليوم الاثنين عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ‏ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.‏
ويستعد الاهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء بعد غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز‎
 

مواد متعلقة

مران الأهلي | طاهر وداري يواصلان البرنامج التأهيلي

الأهلي يرفض إعارة عمر الساعي وكولر يوجه نصيحة للاعب

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا

10 مواجهات ساخنة في صراع دوري المحترفين

عاجل - مارك زوكربيرغ يعلن تغييرات جذرية في سياسات فيسبوك.. ما هي؟