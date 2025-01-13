رياضة النواب تصدر توصيات بصيانة ملاعب محافظتي المنوفية والبحيرة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حول المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب بمحافظتي المنوفية والبحيرة.

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد حمدي موسى، بشأن إدراج مركز شباب طوخ طنبشا ضمن الخطة المدرجة بالوزارة لتنجيل الملعب وعدم الانتهاء من إنشاء الملعب الخاص بمركز شباب أم خنان بمركز قوسينا بمحافظة المنوفية.



وحضر الاجتماع كل من اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، ووسام فاروق مدير عام مراكز الشباب.



من جانبه أوضح الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، تعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة الأول، أنه تم إنشاء ملعب نجيل صناعي بمركز شباب طوخ طنبشا في يناير عام 2019، مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق بشأن الموافقة على توريد النجيل الصناعي لأرضية الملعب على أن يتحمل المركز قيمة التركيب من بند صيانة الملعب.



وأضاف أنه تم مناقشة إدراج ملعب المركز ضمن خطة التطوير باجتماعات الخطة المركزية والاستثمارية بالاشتراك مع الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والإدارة الاستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط وبنك الاستثمار.



فى ذات السياق أوضح الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية تعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة الثاني، أنه تم إدراج إحلال وتجديد الملعب الخماسي لمركز شباب أم خنان ضمن مقترح المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الثانية وذلك بعد إجراء المعاينات اللازمة للمركز بالاشتراك مع الوحدة المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة.

وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بشأن طلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد حمدي موسى بإفادته بخطاب مفاده موافقة وزارة الشباب والرياضة على توريد النجيل الصناعي لأرضية ملعب مركز شباب طوخ طنبشا في موعد أقصاه نهاية شهر فبراير 2025، كما اقتنع بما جاء برد الجهة الإدارية تعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة الثاني.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن تدهور حالة الملاعب في مركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وإلغاء انعقاد الجمعية العمومية.

من جانبه أوضح الدكتور الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية تعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة، أنه جاري التنسيق مع لجنة تسيير أعمال مركز شباب الحي القبلي للقيام بإجراءات طرح ملاعب المركز للإيجار لمدة 3 سنوات وتم مخاطبة الوزارة في هذا الخصوص، مضيفًا أنه ورد للمديرية كتاب رئاسة حي غرب شبين الكوم والمتضمن ضرورة إزالة السور الشرقي لمركز الشباب المجاور للملاعب، وعليه جارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التنسيق مع رئاسة الحي لإصدار رخصة هدم السور تمهيدًا للتنسيق مع الوزارة لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء السور قبل البدء في أعمال إحلال وتجديد الملاعب وكذلك للانتهاء من تجهيز المستندات الخاصة بتخصيص أرض مركز الشباب.



وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية لمعاينة حالة الملاعب بمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية والتأكد من ممارسة الأنشطة عليها، على أن يتم إجراء صيانة لملعبين منهما بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إجراءات الطرح الاستثماري لتلك الملاعب توازيًا مع الانتهاء من تجهيز المستندات الخاصة بتخصيص أرض مركز الشباب المشار إليه.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل يونس حماد، بشأن اعتماد وتوفير مبلغ مالى لمركز شباب كوم النوام _ مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وعدم البدء في بناء مركز شباب قرية نفرة – مركز دمنهور.

وأوضح الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أنه قد تمت موافقة المديرية على اعتماد دعم مالي بقيمة سبعة آلاف جنيه لمركز شباب كوم النوام لتنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة به.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة أن مركز شباب قرية نفرة كان من المشروعات المتعثرة مع الجهة المنفذة وقامت الوزارة بحلها مع المقاول ثم تم استئناف العمل بالمشروع غير أن الوحدة المحلية قامت بإيقاف الأعمال لحين إصدار التراخيص المطلوبة لإنشاء ملعب مركز شباب كوم النوام، مضيفًا أن محافظ البحيرة أصدر توجيهاته بسرعة الانتهاء من التراخيص المطلوبة وبناء عليه يتم استئناف العمل بالمشروع مرة أخرى.

وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة للمعاينة وإعداد المقايسة الخاصة بإنشاء سور أرض مركز شباب كوم النوام، وإرسال المقايسة لوزارة الشباب والرياضة لاعتمادها كما أوصت زيادة الدعم المالي الموجه لمركز شباب كوم النوام لممارسة النشاط من 7 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.