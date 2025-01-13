وكيل أوقاف الفيوم يبحث تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في اجتماع مع إدارة الشواشنة

محافظات
بوابة الفجر

عقد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مدير إدارة الشواشنة لمناقشة سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي. جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ محمود أمين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور الشيمي على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اعتماد "مدونة السلوك الوظيفي" قريبًا، بهدف ضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المجتمع.

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وأكد وكيل الوزارة أن العناية بالأئمة، سواء على المستوى العلمي أو الفكري، تمثل أولوية قصوى، مع التركيز على مظهرهم وسلوكهم بما يعكس القيم السلوكية التي تتناسب مع رسالتهم الدعوية ومسؤولياتهم الوطنية.

كما وجه فضيلته بضرورة التنسيق الكامل مع المفتشين، والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية تواكب تطورات العصر.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور الشيمي أهمية عقد اجتماعات دورية مع مديري الإدارات، باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز التواصل ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات الدعوية.

 

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