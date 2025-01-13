تفاصيل اجتماع حقوق النواب لمناقشة صندوق تطوير المناطق العشوائية

الفجر السياسي
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لمناقشة العرض المقدم من الصندوق إلي اللجنة فيما يتعلق بأهداف الصندوق في تطوير المناطق العشوائية.


وتناول العرض المقدم من المهندس خالد صديق أهداف الصندوق ممثلة في رؤيته لتحسين البنية التحتية، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير البنية التحتية في المناطق العشوائية من خلال إنشاء الطرق وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء.


وحول ما يتعلق بتوفير الإسكان اللائق، قال "صديق": «يعمل الصندوق على إنشاء وحدات سكنية تضمن للأسر العيش في بيئة صحية وآمنة، مع التركيز على توفير الإسكان بأسعار معقولة».


وتابع: وكذلك تعزيز الخدمات الاجتماعية بحيث يسعى الصندوق إلى تحسين الخدمات التعليمية والصحية، من خلال إنشاء مدارس ومراكز صحية في المناطق المستهدفة، ومن ناحية أخري، توفير فرص العمل من خلال تنفيذ مشاريع تنموية، حيث يسعى الصندوق إلى خلق فرص عمل جديدة لسكان المناطق العشوائية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.


وأضاف: أن الصندوق يعتمد علي تطوير المناطق العشوائية على مجموعة من الاستراتيجيات لتحقيق أهدافه، منها؛ التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والوحدات المحلية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعّال، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يسعى الصندوق إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة التمويل وتوسيع نطاق المشاريع.


ومن جهته، أكد النائب طارق رضوان أهمية دور الصندوق الذي يُعد تطوير المناطق العشوائية خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة في المناطق المهمشة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية شاملة، واضاف أنه يمكن للصندوق أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق السكان في الحياة الكريمة.


جاء ذلك بحضور وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز والنواب نانسي نعيم وفاطمة سليم واللواء عبد النعيم حامد وأمل سلامة ومحمود عصام ومحمد سلطان ومن خارج اللجنة النواب حاتم مبارك وأحمد علي، وحضر الاجتماع من الصندوق المهندس هشام جوهر - رئيس الادارة المركزية لتخطيط وتصميم المشروعات.

الإستراتيجيات البنية التحتية المناطق العشوائية المياه والصرف الصحي النائب طارق رضوان الوزارات والمحافظات الوحدات المحلية

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