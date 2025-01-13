«فضائل شهر رجب» أمسية دينية لخريجي الأزهر بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، عصر اليوم الاثنين، أمسية دينية لرواد «مسجد النور»، بمدينة مرسي مطروح، حول «فضائل شهر رجب»، وذلك ضمن الندوات التوعوية والتثقيفية التي ينظمها فرع المنظمة لتعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة بين ابناء المحافظة.

قام بالأمسية فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن بمنطقة مطروح الأزهريةوعضو المنظمة، حيث ألقى فيها الضوء على الفضائل الروحية والدينية لشهر رجب، وركز فيها على كيفية استثمار هذا الشهر لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة.

كما أكد عضو المنظمة أهمية استغلال هذا الشهر الكريم لتعميق العلاقة بين الإنسان وربه، وتشجيع الأعمال الصالحة والعبادات.

وفي نهاية الأمسية أثني رواد المسجد على المعلومات القيمة التي تم تقديمها، وأشادوا بأهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الدينية التي تسهم في تعزيز الروابط الروحية وتعميق الفهم للقيم الإسلامية.