«فضائل شهر رجب» أمسية دينية لخريجي الأزهر بمطروح

محافظات
الرابطة العالمية
الرابطة العالمية لخريجي الأزهر

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، عصر اليوم الاثنين، أمسية دينية لرواد «مسجد النور»، بمدينة مرسي مطروح، حول «فضائل شهر رجب»، وذلك ضمن الندوات التوعوية والتثقيفية التي ينظمها فرع المنظمة لتعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة بين ابناء المحافظة.

قام بالأمسية فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن بمنطقة مطروح الأزهريةوعضو المنظمة، حيث  ألقى فيها الضوء على الفضائل الروحية والدينية لشهر رجب، وركز فيها على كيفية استثمار هذا الشهر لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة.

كما أكد عضو المنظمة أهمية استغلال هذا الشهر الكريم لتعميق العلاقة بين الإنسان وربه، وتشجيع الأعمال الصالحة والعبادات.

وفي نهاية الأمسية أثني رواد المسجد على المعلومات القيمة التي تم تقديمها، وأشادوا بأهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الدينية التي تسهم في تعزيز الروابط الروحية وتعميق الفهم للقيم الإسلامية.

أبناء المحافظة الاعمال الصالحة الأخلاق الحميدة القيم والاخلاق المنظمة العالمية مطروح الأزهرية محافظة مطروح

مواد متعلقة

مدير تعليم مطروح تتابع مسار امتحانات النقل في يومها الثالث

مؤشرات قياس الأداء بمركز خدمات مطروح الإلكتروني وصل 99٪

تفاصيل إنشاء أول منطقة صناعية بمطروح

حملة مكبرة لازاله الاشغالات والباعة الجائلين بمدينة العلمين

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات من شوارع مدينة مرسى مطروح

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وسط أجواء انضباطية هادئة بمطروح

تفاصيل برقية عزاء من السفير الليبي لقبائل مطروح في فقيد عائلة العشيبات

طوارئ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح تشارك في إزالة تراكمات الأمطار

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا

عاجل - مارك زوكربيرغ يعلن تغييرات جذرية في سياسات فيسبوك.. ما هي؟

10 مواجهات ساخنة في صراع دوري المحترفين