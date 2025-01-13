فريق طبى بمستشفى المنشاوى العام بطنطا ينجح في إجراء جراحة نادرة لطفل (صور)

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الفريق الطبي
الفريق الطبي

نجح فريق طبي بمستشفى المنشاوى العام بطنطا التابعة لمحافظة الغربية، بإجراء عملية جراحية ناجحة لطفل في الخامسه من عمره.

 

وقد عاني الطفل من تشوه بالعظام منذ الولاده ادى إلى خلع بمفصلي الحوض مع تقوس خارجي بالركبتين.

 

وبناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور محمد سلام مدير مستشفى المنشاوي العام 
بضروره وسرعه إجراء التداخلات المطلوبه في حاله الطفل وتوفير كافه المستلزمات اللازمه لذلك.

 

وتم عمل رد مفتوح لمفصلي الحوض مع شق عظمي بالحق الحرقفي وشق عظمي بالفخذ وتركيب شريحه ومسامير، ثم تم عمل شق عظمي باسفل الفخذ لتصليح التقوس بالركبتين.

 

وتتم متابعه الحاله عن كثب واهتمام 
ومتابعه نجاح العملية والالتزام بجلسات العلاج الطبيعي والعلاج اللازم لاستقرار الحاله وتماثلها للشفاء التام.

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