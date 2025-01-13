محافظ الغربية: انتهينا من تحديث الاحوزة العمرانية للمدن وعلى وشك الانتهاء من القرى

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جانب من اعتماد محافظ
جانب من اعتماد محافظ الغربية للأحوزة

أعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الأحوزة العمرانية، لعدد 16 قرية من مراكز (السنطة – طنطا – قطور – بسيون)، و40 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى – قطور – طنطا).

 

ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل وفقًا لجدول زمني مضغوط لتوقيع كافه الاحوزة على الطبيعة مؤكدا على أهمية إنجاز هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن لتمكين تفعيل الأحوزة العمرانية، الأمر الذي من شأنه تنظيم البناء وتسهيل إجراءات تراخيص البناء بشكل يضمن حماية الأراضي الزراعية من التعديات.

 

ووجه الجندي على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التكامل في الانتهاء من الاحوزه بما يخدم مصلحة المواطن ويحسن جودة الحياة في المحافظة. كما أشار إلى أن توقيع الأحوزة العمرانية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان بيئة عمرانية متوازنة تحترم القيم البيئية والزراعية.

 

وأوضح المحافظ ان المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن اعمال التحديث اعتماد الاحوزه العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100%  للمدن وللقرى 99،7  % والعزب 68 % وجاري إنهاء كافة الاحوزة العمرانية.

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