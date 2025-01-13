تحذير عاجل من شبورة كثيفة بطقس غدا وارتفاع بدرجات الحرارة نهارا

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تحذير عاجل من شبورة
تحذير عاجل من شبورة كثيفة بطقس غدا وارتفاع بدرجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء 14 يناير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود  طقس مأئل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

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