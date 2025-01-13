تكريم أنعام محمد علي وصابرين و20 فنانًا في حفل أم كلثوم بمسرح التليفزيون

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، عن إقامة حفل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، في مسرح التليفزيون بماسبيرو، يوم الأحد 2 فبراير السابعة مساءً.

يتضمن الحفل تكريمًا لأسرة مسلسل أم كلثوم؛ بمناسبة مرور 25 عامًا على إنتاجه من قِبل التليفزيون المصري.

كما يتضمّن حفلًا غنائيًا لروائع كوكب الشرق، تحييه الفنانة ريهام عبدالحكيم.

وقال رئيس الهيئة: “إن الاحتفال بمناسبة مرور ربع قرن على مسلسل أم كلثوم، وإحياء الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الراقي، وتعزيز القوة الناعمة”.

يشهد حفل أم كلثوم، الذي يُقام على مسرح التليفزيون للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، حضور نخبة من الفنانين المصريين، في مقدمتهم مخرجة مسلسل أم كلثوم أنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبدالعزيز أرملة الراحل محفوظ عبدالرحمن كاتب العمل، ووالدة أم كلثوم بالمسلسل.

كما يشهد الحفل تكريم 16 فنانًا من نجوم المسلسل، الذي يُعد أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي؛ حيث يجري تكريم الفنانين: “نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب، خالد الصاوي، ريهام عبدالحكيم، منال سلامة، أحمد عبداللطيف، عبدالعزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، أشرف زكي، توفيق عبدالحميد، محمد أبو داوود، أحمد صيام، كمال أبو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبدالعزيز، المصور عماد وليم”.