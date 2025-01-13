وكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد وحدة الطب الرياضي بالفيوم

أجرى الأستاذ عادل فهمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، جولة تفقدية داخل مبنى وحدة الطب الرياضي بالمحافظة، يرافقه الأستاذ أسامة عيد، وكيل المديرية.

شهدت الجولة الاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للرياضيين والمرافق المتوفرة داخل الوحدة، حيث شدد الأستاذ عادل فهمي على أهمية تطوير البنية التحتية للوحدة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة، بهدف ضمان توفير رعاية صحية شاملة للرياضيين والمستفيدين.

وخلال زيارته، التقى وكيل الوزارة بالعاملين والمسؤولين داخل الوحدة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء والخدمات المقدمة. وأكد على ضرورة تكامل الجهود لتلبية احتياجات الرياضيين وتطوير الإمكانيات الطبية بما يواكب المعايير الحديثة.

وفي تصريحاته، أكد الأستاذ عادل فهمي التزام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم اللازم لتطوير المنشآت الرياضية والطبية بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة للنهوض بقطاع الرياضة في مصر.