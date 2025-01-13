وكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد وحدة الطب الرياضي بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

أجرى الأستاذ عادل فهمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، جولة تفقدية داخل مبنى وحدة الطب الرياضي بالمحافظة، يرافقه الأستاذ أسامة عيد، وكيل المديرية.

شهدت الجولة الاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للرياضيين والمرافق المتوفرة داخل الوحدة، حيث شدد الأستاذ عادل فهمي على أهمية تطوير البنية التحتية للوحدة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة، بهدف ضمان توفير رعاية صحية شاملة للرياضيين والمستفيدين.

txt

وكيل أوقاف الفيوم يبحث تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في اجتماع مع إدارة الشواشنة

txt

وكيل أوقاف الفيوم يتابع مشروعات تطوير المساجد ويوجه بسرعة الإنجاز وفق أعلى المواصفات

وخلال زيارته، التقى وكيل الوزارة بالعاملين والمسؤولين داخل الوحدة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء والخدمات المقدمة. وأكد على ضرورة تكامل الجهود لتلبية احتياجات الرياضيين وتطوير الإمكانيات الطبية بما يواكب المعايير الحديثة.

وفي تصريحاته، أكد الأستاذ عادل فهمي التزام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم اللازم لتطوير المنشآت الرياضية والطبية بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة للنهوض بقطاع الرياضة في مصر.

الشباب والرياضة الطب الرياضي زارة الشباب والرياضة عادل فهمى محافظة الفيوم وكيل أوقاف الفيوم وكيل وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

وكيل أوقاف الفيوم يبحث تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في اجتماع مع إدارة الشواشنة

وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان امتحانات نصف العام 2025 لضمان الانضباط والشفافية

محافظ الفيوم يتابع تحسين جودة مياه بحيرة قارون استعدادًا لتعزيز المخزون السمكي

أمن الفيوم يكشف لغز وفاة سيدة داخل حظيرة مواشي

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتابع اختبارات المتقدمين لفتح الكتاتيب

الأوقاف تطلق لقاءات دعوية للواعظات بالفيوم تحت شعار: حسن العشرة وعوامل بقائها

حملة تموينية مكبرة بالفيوم تضبط مخالفات جسيمة وتمنع تهريب سلع مدعمة

مشاجرة عائلية حول قطعة أرض في الفيوم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا

10 مواجهات ساخنة في صراع دوري المحترفين

عاجل - مارك زوكربيرغ يعلن تغييرات جذرية في سياسات فيسبوك.. ما هي؟