سقط من أعلى عقار.. التصريح بدفن جثة شاب توفي بشوارع عين شمس

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صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة شاب عثروا عليها ملقاة أسفل أحد العقارات بمنطقة ألف مسكن في عين شمس، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات، بمنطقة ألف مسكن بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شخص مصاب بتهشم في الرأس وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وبإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال شهود العيان تبين سقوط المتوفي من الطابق الخامس، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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