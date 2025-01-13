عاجل - لهيب السياسة يشتعل فوق جحيم الحرائق.. ترامب يصب الزيت على نيران لوس أنجلوس

أسوأ الكوارث.. ترامب يتهم الديمقراطيين في فشل إدارة حرائق لوس أنجلوس

وسط حرائق الغابات التي اجتاحت لوس أنجلوس منذ 7 يناير، تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عناوين الأخبار، حيث وجه انتقادات لاذعة لمسؤولي ولاية كاليفورنيا الديمقراطيين، متهمًا إياهم بالفشل في إدارة الكارثة.

وصف ترامب الحرائق بأنها "واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ البلاد"، مضيفًا أن "السياسيين المحليين يعجزون عن إخمادها، والموت منتشر في كل مكان"، ما أثار استياء العديد من سكان الولاية المعروفة بتفضيلها للحزب الديمقراطي.

التسييس في قلب الكارثة

يرى البعض أن تصريحات ترامب محاولة لتسييس الأزمة بدلًا من التركيز على معالجتها، بينما اعتبرها أنصاره فرصة لتسليط الضوء على أخطاء الإدارة الديمقراطية في الولاية.

من جهة أخرى، دعا حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ترامب إلى معاينة جهود مكافحة الحرائق على أرض الواقع، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر وتعزيز التعاون.

نظريات المؤامرة تزيد الوضع تعقيدًا

ساهمت نظريات المؤامرة في تأجيج الوضع، حيث ادعى أليكس جونز على منصة "X" (تويتر سابقًا) أن الحرائق نتيجة مؤامرة عالمية تهدف إلى تدمير الصناعة الأمريكية.

إيلون ماسك، الذي ساهم في انتخاب ترامب ويتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في الحكومة الفيدرالية المقبلة، أعرب عن دعمه لهذه النظرية بتغريدة مختصرة قائلًا: "هذا صحيح"، ما أثار جدلًا واسعًا وانتقادات شديدة من المجتمع العلمي.

السياسات والقضايا الاجتماعية في دائرة الجدل

اتهم ماسك وآخرون سياسة التنوع والمساواة والإدماج (DEI) بأنها سبب في تعيين غير مؤهلين في المناصب القيادية، مثل رئيس الإطفاء الجديد في لوس أنجلوس.

كما ربط مقدم البرامج روب فينيرتي هذه القضية بميول رئيس الإطفاء الجنسية، وهو ما وصفه البعض بأنه هجوم غير مبرر ومليء بالتعصب.

كاليفورنيا والتوجه الديمقراطي

تُعرف كاليفورنيا تاريخيًا بأنها معقل ديمقراطي، ويتجلى ذلك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث حققت نائبة الرئيس كامالا هاريس أصوات الولاية.

على الرغم من هذا التوجه، تظل الولاية تواجه تحديات كبرى في إدارة الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات التي تتكرر كل عام وتُفاقمها التغيرات المناخية.

الكارثة بين السياسة والطبيعة

بين التسييس ونظريات المؤامرة، تزداد التحديات التي تواجهها كاليفورنيا في السيطرة على الحرائق.

يظل الحل مرهونًا بالتعاون بين جميع الأطراف، بعيدًا عن المزايدات السياسية، لضمان وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة الكوارث والتخفيف من آثارها على السكان والبيئة.