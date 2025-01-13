محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 1.5 طن أعلاف ومنتجات وسلع متنوعة وتحرير 216 مخالفة

محافظات
جانب من حملات تموين
جانب من حملات تموين الدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 1.5 طن أعلاف ومنتجات متنوعة مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 1طن أعلاف، ونصف طن لب دوار الشمس، 50 كيلو لحوم ومصنعاتها، 11 اسطوانة غاز، 70 علبة سجائر، 20 لتر زيت، وتحرير 129 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 87 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة على مدار ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، نقص في وزن الرغيف، تجميع بطاقات، ومبيعات وهمية، انتهاء من الإنتاج، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات الاعلان عن الاسعار التجارة الداخلية التفتيش على منشآت الإجراءات القانونية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الرقابة التموينية الرقابة علي المخابز الحملات التموينية مديرية التموين بالدقهلية مدير مديرية التموين محلات الجزارة

مواد متعلقة

أسعار البقوليات اليوم الاثنين13-1-2025 في الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 13-1-2025 في الدقهلية

اسعار الفاكهة اليوم الاثنين 13-1-2025 في الدقهلية

وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية بإدارة شربين

اسعار التوابل اليوم الاثنين 13-1 -2025 في محافظة الدقهلية

تنظيم 364 ألف ندوة تثقيفية إستفاد بها ما يقرب من 2.3 مليون مواطن في الدقهلية

اسعار السمك اليوم الاثنين 13-1-2025 في الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاثنين 13-1-2025 في محافظة الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا

10 مواجهات ساخنة في صراع دوري المحترفين

عاجل - مارك زوكربيرغ يعلن تغييرات جذرية في سياسات فيسبوك.. ما هي؟