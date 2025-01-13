بعد غياب 13 عامًا.. جمال سليمان يعلن عودته إلى سوريا

أعلن الفنان جمال سليمان عن عودته مجددًا إلى بلاده سوريا، وذلك بعد غياب 13 عاما، بسبب نظام بشار الأسد.

جمال سليمان يعلن عودته إلى سوريا

وشارك جمال سليمان فيديو له عبر إنستجرام، وعلق: في الطيارة بعد 13 سنة متجهين إلى دمشق، زمان والله اشتقنا يا شام.

تفاصيل خروج جمال سليمان من سوريا

ويذكر ان سبب خروج جمال سليمان من سوريا عام 2011 يرجع لملاحقات النظام السوري، وعدم قدرته على العودة مجددًا، قال جمال: توفي والدي ووالدتي في عام 2013، ومع الأسف لم أتمكن من حضور جنازتيهما أو إلقاء النظرة الأخيرة عليهما، ولا حتى المشاركة في العزاء.

أحدث أعمال جمال سليمان

ومن ناحية أخرى، يشارك جمال سليمان في مسلسل جديد عن سجن صيدنايا أشهر سجون بشار الأسد، وانجزمؤلف العمل كتابه منذ 3 أشهر، واستغرقت الكتابة أكثر من سنة، العمل يحكي كيف استخدام النظام السوري سجن صيدنايا، وكيف كان يدير السجون وحياة السجناء.

كما يستعد جمال لتصوير مسلسله الجديد أهل الخطايا خلال الفترة المُقبلة، والعمل من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ويتناول جرائم وقعت في الواقع، والمسلسل مكون من 15 حلقة عكف على كتابتها جمال على مدار الأشهر الماضية مع المؤلفين أحمد أنور ومحمد عبدالقوي، ومن المقرر عرض العمل في رمضان 2025.

آخر أعمال جمال سليمان

وكان آخر أعمال جمال سليمان هو مسلسل عملة نادرة مع نيللي كريم، والذي عُرض في موسم دراما رمضان قبل الماضي 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي، وضم العمل جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، مريم الخشت، أحمد فهيم، محمد فهيم، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

وايضا شارك في مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأشرف مصيلحي، والفنانة الشابة فرح الزاهد، هذا إلى جانب كل أحمد فؤاد سليم ومها نصار أحدث المنضمين للعمل، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسا على عقب.