وكيل تعليم الفيوم... استبعاد رئيس لجنة وإحالة أعضاء كنترول مدرسة بأبشواي

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قرارًا باستبعاد رئيس لجنة مدرسة علام عبدالجليل شعبان للتعليم الأساسي بأبشواي، وإحالة أعضاء الكنترول إلى التحقيق.

جاء ذلك على خلفية مجموعة من المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات، أبرزها تغيب رئيس اللجنة عن الامتحانات دون تقديم عذر، وغياب محاضر فتح مظاريف الأسئلة، بالإضافة إلى حالة عدم الانضباط في العمل داخل الكنترول واللجنة الامتحانية بالمدرسة.

وخلال متابعة ميدانية، أكدت ريحاب عريق، وكيل المديرية، ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان انضباط العملية الامتحانية. وشددت على أهمية تطبيق القواعد المنظمة للعمل داخل الكنترول واللجان، لافتة إلى أن الالتزام بتلك الضوابط يمثل أساس نزاهة الامتحانات، كما وجهت تنبيهات مشددة لضمان سير العمل بكفاءة داخل المدرسة.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور قبيصي على أهمية الرقابة الصارمة لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات من جميع اللجان الامتحانية في المحافظة، للحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات.

من جهة أخرى، تابعت لجنة التعليم الفني بالمحافظة سير العمل في عدد من لجان امتحانات النقل بالتعليم الفني، حيث زارت لجان مدرسة الفيوم الميكانيكية، ومدرسة سنهور التجارية، ومدرسة إطسا التجارية. شارك في الزيارات الميدانية محمد عبدالسلام، مدير عام إدارة التعليم الفني، والأستاذ محمود الباهي، مدير إدارة التعليم الصناعي، وعادل فراج، مدير إدارة التعليم التجاري بالمديرية. وتم التأكيد على ضرورة انضباط اللجان والالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بنجاح على مستوى المحافظة.