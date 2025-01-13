محافظ الدقهلية في جولة تفقدية علي طريق دكرنس وبمستشفيات الكردي وميت سلسيل

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال الجولة

 تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، عدد من المناطق والوحدات الخدمية شملت 
طريق دكرنس منطقة ميت السودان والمركز التكنولوجي بمدينة الكردي ومستشفيات الكردي وميت سلسيل حيث اطمأن محافظ الدقهلية علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة..
ووجه اللواء "مرزوق" بسرعة رفع القمامة المتراكمة علي جانبي الطريق بدكرنس وتحسين مستوي النظافة بالمنطقة من خلال رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس ومتابعة تكثيف اعمال النظافة بقري المركز من خلال تفعيل جهود وممارسات الجمعيات الاهلية في هذا المجال لتقديم خدمات نظافة متميزة للمواطنين. 
وخلال تفقده للمركز التكنولوجي بالكردي وجه اللواء "مرزوق "بسرعة الرد على الطلبات والشكاوي بالمركز التكنولوجي وسرعة الانتهاء من إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج لأصحابها وأمر بتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الخدمة، وشدد على سرعة الاستجابة والرد على مطالب وشكاوي المواطنين من خلال الشباك الواحد، مؤكدا على عدم التقصير في أداء وانجاز الخدمة المطلوبة لأي مواطن، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي كله يعمل لتوفير الخدمات للمواطنين في كل القطاعات. 
 

من ناحية اخري كلف اللواء "مرزوق" الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بسرعة استكمال كافة نواقص الادوية والمستلزمات بمستشفيتي الكردي وميت سلسيل لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة للمواطنين مؤكدا علي حسن استقبال المرضي والمترددين علي المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وفي ذات السياق تفقد محافظ الدقهلية احد مراكز تجارة الجملة للخضروات وبيع الاسماك واطمأن علي اسعار السلع لتكون في متناول المواطنين باسعار مناسبة مؤكدا علي عدم استغلال المواطنين مشيرا ان الدولة بكامل اجهزتها حريصة علي توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة. 
وخلال الزيارة التقي المحافظ بالمواطنين واطمأن منهم علي مستوي الخدمات المقدمة لهم من كافة القطاعات واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ووعد بالعمل علي حلها من خلال الاجهزة التنفيذية المختصه.

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