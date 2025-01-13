وكيل أوقاف الفيوم يتابع اختبارات المتقدمين لفتح الكتاتيب بمسجد ناصر الكبير

شهد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، فعاليات اختبارات المتقدمين للحصول على تصريح "فتح كتاب" بوزارة الأوقاف، وذلك لليوم الثامن على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري.

عُقدت الاختبارات بمسجد ناصر الكبير في الفيوم، بحضور عدد من قيادات الوزارة، منهم الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ محمود أمين، مسؤول شؤون القرآن الكريم.

وأعرب الدكتور الشيمي عن سعادته بالإقبال الكبير من المتقدمين والالتزام الذي أظهروه خلال أداء الاختبارات، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه وزارة الأوقاف في التوسع في إنشاء الكتاتيب. وأكد أن هذا الجهد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية لنشر الفكر الوسطي ومواجهة محاولات الجماعات المتطرفة لاستغلال القرآن الكريم في بث أفكار منحرفة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الوزارة تسعى لتحصين عقول النشء من أي فكر ضال أو متطرف، من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة ومنهجية تعتمد على القيم الإسلامية الوسطية، مما يعزز استقرار المجتمع وسلامته الفكرية.

تأتي هذه الاختبارات في إطار خطة وزارة الأوقاف لتأهيل القائمين على تعليم القرآن الكريم وضمان جودة العملية التعليمية في الكتاتيب، بما يتماشى مع أهداف الوزارة في تعزيز الوعي الديني الصحيح.