وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل الدعوي والإداري

قام الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الاثنين، بجولة مرورية مفاجئة على إدارتي "سنورس أول" و"سنورس ثان"، ورافقه خلال الجولة فضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية، بهدف الوقوف على سير العمل وضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء.

أكد الدكتور الشيمي على أهمية تكثيف الجهود لضمان انتظام الأنشطة الدعوية داخل المساجد، مشيرًا إلى أن دور المسجد يتجاوز العبادة ليصبح منبرًا لنشر الفكر الوسطي المستنير، بما يخدم الدين والوطن، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة، خاصة بأسطح المساجد، لإزالة أي مخلفات قد تشوه المظهر الحضاري، على أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من مديري الإدارات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التزام القيادات الدعوية بمسؤولياتها بروح من الإيمان والالتزام بالرسالة التي شرفها الله بها، مؤكدًا ضرورة التحلي بالسلوك المنضبط والمظهر المشرف، إلى جانب متابعة الانضباط الوظيفي وحضور العاملين في الإدارات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في المساجد، وضمان تقديم الخدمات الدعوية بالشكل الذي يليق برسالتها السامية.