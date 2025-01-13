السجن 10 سنوات لمتهمين هتكا عرض طفلة ببورسعيد برضاها

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لمتهمين هتكا عرض طفلة ببورسعيد.



وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 22 من شهر ابريل من عام 2024 والمتهم فيها كل م ع م ب م ويبلغ من العمر 19 عاما، ويعمل بكافتيريا ببورسعيد، وم ا م ا م ح ويبلغ من العمر 18 عاما، ويعمل بكشك سجائر، حيث هتكا عرض المجني عليها الطفلة م م ا م س بغير قوة أو تهديد، بأن قام المتهم الأول بحصر ملابسها عنها وتجرد من ملابسه ثم اولج قضيبه بديرها، ولما افرغ شهوته اتاها المتهم الثاني مثلما فعل الأول، فاحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي، حال كونها تجاوزت الثانية عشرة من عمرها ولم تبلغ الثامنة عشر.

وثبت بتقرير الطب الشرعي وجود كدم متسحج بلون محمر مستعرض الوضع بطول نحو 3 سم وعرض نحو 3 مم يقع بيمين الوجه عبارة عن اصابة رضية تحدث من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضة أيًا كان نوعها، وبالكشف عليها موضعيا من قبل تبين غشاء بكارتها سليم وخالي من الاصابات اى ان المجنى عليها بكر.



وبالكشف عليها موضعيا من دبر تبين وجود جرح حديث طولي الوضع يقع بالشرح، وهو جائز الحدوث نتيجة اتيان المجنى عليها لواطا بايلاج قضيب ذكر منتصب، وعليه وحكمًا على ما سبق فإن الواقعة جائزة الحدوث على نحو ما ورد بمذكرة النيابة.



وتم اخذ مسحة شرجية لارسالها رفقة حرز الملابس للمعمل الطبي للبحث عن الحويانات المنوية الادمية لتحديد بصمتها الوراثية، وثبت بتقرير الطب الشرعي بنتائج إظهار مقارنة البصمة الوراثية أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من المسحة الشرجية هي خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من كل من عينة دم المتهمين.



وثبت كذلك أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من السويت شيرت هي خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من كل من عينة دم المتهمين، والبصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من كل من تي شيرت اصفر، وبنطال، وتي شيرت ابيض، وشورت داخي، هي خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة دم أحد المتهمين.



واقرت المجني عليها بحدوث الواقعه من إنه وحال مرورها من امام مقهي ليالي الحلمية تصادف وجود المتهم الأول متعرض لها، وشهد م س أن كريمته اخبرته بإنه ا وحال ذهابها لقضاء بعض الاحتياجات المنزلية تقابلت مع المتهمان بمحل الواقعة فدخلا إلى داخله واعتديا عليها من الخلف بأن تناوبا عليها وادخل كل منهم قضيبه بدبرها.

وشهدت فاطمة سليمان عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفل بحى الزهو، أنه نفاذا لتكليف النيابة العامة لها ناقشت المجني عليها وصرحت لها بارتكاب المتهمان للواقعة، وشهد مازن عاطف جابر نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بان تحرياته السرية اسفرت عن إنه وعلي اثر صداقة بين المتهم الأول والمجني عليها تقابلا مصادفة بمحل الواقعة ثم اصطحبها المتهم برضاها حال تواجد المتهم الثاني ثم حصر الأول عنها ملابسها وتجرد من ملابسه وقام بادخال قضيبه بدبرها، ولما فرغ من قضاء شهوته قام المتهم الثاني بذات فعلة الأول، واضاف بان تلك الافعال قد حدثت برضا من المجني عليها.



حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، والزمتهما المصاريف الجنائية، واحالت الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.