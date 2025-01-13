الولاء والانتماء للوطن وبناء الإنسان... ندوة بميناء الإسكندرية

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الندوة

استضافت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم ندوة تثقيفية بعنوان "الولاء والانتماء للوطن وبناء الإنسان"، بالتعاون مع مجمع إعلام الجمرك، ضمن فعاليات حملة قطاع الإعلام الداخلي "اتحقق قبل ما تصدق".

 وتأتي هذه الندوة في إطار مبادرة "بداية" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وتعكس التوجيهات الوطنية للسيد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وهدفت الندوة إلى تعزيز الوعي الوطني، والتصدي للشائعات التي تهدد الأمن الداخلي وتؤثر سلبًا على المواطنين.


وألقى اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، كلمة افتتاحية تناول فيها أهمية الولاء والانتماء للوطن.

 وأكد أن مصر أمة متأصلة الجذور، وصمدت عبر التاريخ بفضل وحدة شعبها، وأشاد اللواء أحمد حواش بدور ميناء الإسكندرية، الذي يُعد الأكبر في مصر والأقدم عالميًا، في تعزيز التجارة الخارجية، إذ يمر عبره نحو 60% من حجم التجارة المصرية.

وأشار إلى أن مشروعات التطوير الحالية بالميناء تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجيستيات، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية.


وكرّم  "حواش" الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي، مدير تحرير جريدة الجمهورية، والسيدة الإعلامية أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك، تقديرًا لدورهما في إثراء الفكر وزيادة الوعي.

وتأتي هذه الفعالية هيئة ميناء الإسكندرية بدورها الوطني في تعزيز الولاء والانتماء لدى المواطنين، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 

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