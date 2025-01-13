شاب يتعرض للطعن أثناء محاولته إنقاذ ضحية سرقة بالإكراه في الإسكندرية

تجري نيابة باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار نير سكيكر، تحقيقات موسعة في واقعة اعتداء على شاب، تعرض لطعنات متعددة بسلاح أبيض أثناء محاولته إنقاذ شخص كان يتعرض لسرقة بالإكراه على يد اثنين من المسجلين خطر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بتعرض شاب للاعتداء في جريمة شروع في قتل بدائرة القسم.

وبحسب التحريات الأولية، تصادف مرور الشاب بالموقع حين شاهد شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء وكلب مفترس يعتديان على أحد المارة بهدف سرقته. وعندما حاول التدخل لإنقاذ الضحية، هاجمه الجناة، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، بينها طعنة نافذة أسفل الصدر من الخلف تسببت في ارتشاح هوائي صدري، وجرح قطعي في الفخذ الأيمن والذراع اليمنى ومفرقة الوجه.

وأظهرت التحريات أن المتهمين مسجلان خطر في جرائم مشابهة وقضايا سرقة بالإكراه في مناطق أخرى بالإسكندرية، حيث اشتهرا بتنفيذ عمليات الاعتداء والسرقة باستخدام الأسلحة البيضاء لإرهاب الضحايا.

وتم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بعد تقنين الإجراءات، حيث ضبط بحوزتهما السكين والمطواة المستخدمة في الجريمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهم الشروع في القتل والسرقة بالإكراه، مع تكليف المباحث بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة.

وأثارت الواقعة غضبًا واسعًا بين أهالي المنطقة الذين أشادوا بشجاعة المجني عليه وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لضمان تحقيق العدالة.