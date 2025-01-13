بحادث تصادم ميكروباص بتروسيكل..إصابة 8 اشخاص على طريق دمياط بالدقهلية

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نقل مصابين
نقل مصابين

شهد طريق دمياط بين البرامون والبدالة بمحافظه الدقهلية حادث تصادم ميكروباص في تروسيكل،ونتج عنه اصابه 8 اشخاص.

تلقي اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث بوقوع حادث تصادم علي طريق دمياط واصابة ٨ أشخاص.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان الحادث وبالفحص تبين اصابه كلا من: احمد رفعت احمد، 33 سنة بكدمه بالصدر،و ابراهيم ناجي عبدالناصر، 23 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، عبدالفتاح سعد عبد الفتاح، 20 سنة بسحجات كدمات بالجسم،و عبدالمجيد احمد عبدالمجيد، 24 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى،و  فؤاد فؤاد عبدالرؤوف،16 سنة بكدمات سحجات بالجسم،و  احمد رضا عبدالله،22 سنة بكدمات سحجات بالجسم، محمد عبدالحميد ابراهيم،18 سنة بكدمات سحجات بالجسم، ومحمود جمال عبدالخالق، 27 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيسر،وتم الدفع ب ٤ سيارات اسعاف ونقل المصابين للمستشفى العام التخصصي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة

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