جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تتعاون مع "مستقبل مصر" لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة لمنسوبيها

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جانب من الإستقبال
جانب من الإستقبال

استقبل الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وفدًا من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة العقيد كريم علي عبدالعليم، قائد قطاع الصعيد، يرافقه العقيد محمد جمال، مدير الاتصال العسكري بجامعة الأقصر.

تأتي الزيارة في إطار سعي الجامعة الدائم لتحسين الخدمات المقدمة لمنسوبيها، إذ جرى بحث سبل التعاون المشترك على لإقامة منافذ تابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة داخل جامعة طيبة التكنولوجية وذلك لخدمة طلبة الجامعة وأسرهم.

من جانبه رحب الدكتور عادل زين الدين، بهذه المبادرة الطموحة، مؤكدًا أنها ستساهم بشكل كبير في توفير الاحتياجات الأساسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بأسعار تنافسية، مما يوفر عليهم الوقت والجهد المبذول في البحث عن هذه السلع خارج الحرم الجامعي.

خلال الزيارة، أجرى الوفد جولة تفقدية في مختلف أرجاء الجامعة، لاستعراض عدد من المواقع المقترحة لإنشاء المنفذ، وذلك بحضور المهندسة دينا حسين، مسؤول الإدارة الهندسية بالجامعة.

وبعد الجولة التفقدية، عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا لبحث تفاصيل المشروع، حيث تم الاتفاق على أن تتولى الجامعة تصميم وتنفيذ نموذج منفذ لبيع المنتجات كنموذج يحتذي به تمهيدًا لتعميمه علي محافظة الأقصر لكونها تتمتع بهوية وطابع تاريخي وسياحي خاص يتطلب تصميم يتناسب مع مكونها الحضاري وهويتها البصرية.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال التعبئة والتغليف وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والمصنعات الغذائية بمواصفات عالية الجودة وتوفيرها داخل منافذ البيع بأسعار تنافسية لخدمة المجتمع المدني والمواطنين في المحافظات المختلفة.

 

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