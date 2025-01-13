محافظ الدقهلية: الانتهاء من رفع المقلب العشوائي بمركز ميت سلسيل

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من رفع تراكمات المقلب العشوائي لمركز ومدينة ميت سلسيل نهائيا، وأكد أن العمل يجري بكل جهد في أكثر من مركز للتخلص من جميع المقالب العشوائية على مستوى المحافظة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، ولتصبح الدقهلية بلا مقالب عشوائية.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم رفع 2300 طن من التراكمات من المقلب العشوائي على الجسر الوسيط الواقع على مصرف الكفر الجديد قبلي مدينة ميت سلسيل، وتم رفعها ونقلها إلى مواقع التخلص الآمن بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو مركز بلقاس والانتهاء من المقلب العشوائي وأصبحت ميت سلسيل دون مقالب عشوائية.

ووجه محافظ الدقهلية إلى رئيس مركز ومدينه ميت سلسيل بالحفاظ على الموقع خالي تماما من أي تجمعات قد تسبب في وجود تراكمات مستقبلية، وعمل خطة عمل لمنظومة النظافة بالنقل المباشر إلى مصانع المعالجة والتدوير بالمنزلة، وأكد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمنع ظهور أي مقالب وسيطة داخل الكتل السكنية، وأنه سيتم خلال أيام إعلان أن محافظة الدقهلية بلا مقالب عشوائية.

تابع أعمال الحملة اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، بإشراف محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وجمال العزازي مدير المخلفات الصلبة بمركز ميت سلسيل.