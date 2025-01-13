لافيينا يشكو سموحة بسبب مهاجم المحلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

أصدر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الاسيوطى بيانا صحفيا وذلك على إثر توضيح الأزمة المتعلقة بانتقال محمد عصام لاعب سموحه إلى نادي غزل المحلة على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب قد انتقل من صفوف نادى لافيينا إلى صفوف نادى سموحه منذ فترة بعقد بيع تتضمن وقتها نسب إعادة بيع ونسب لنادى لافيينا فى حال إعارة اللاعب لفريق اخر.


فيما قرر مسوؤلى لافيينا أحد فرق دورى القسم الثانى ' ا ' المحترفين تقديم شكوى للإتحاد المصري لكرة القدم ضد النادى السكندرى.

txt

خاص| هيرمانشتات الروماني لـ "الفجر الرياضي": لم يصل لنا أي عروض من الأهلي لضم يانيس ستويكا

txt

عاجل - "ببلاش".. القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد 2025

وجاء بيان لافيينا كالتالى:

بعد خمسة أشهر من المحاولات المستمرة والمفاوضات الودية مع إدارة نادي سموحة، نعلن للأسف عن فشلنا في الحصول على صورة من عقد الإعارة للاعب محمد عصام الذي تم إعارته لنادي غزل المحلة من نادي سموحه.

لقد حاولنا بكل الطرق الممكنة التواصل مع إدارة سموحة، ولكن دون جدوى. إن هذا الأمر يتعارض مع المبادئ الرياضية التي ننادي بها، ويؤثر سلبًا على حقوقنا المالية.

لذا، وحرصًا منا على الحفاظ على حقوق نادي لاڤيينا قررنا تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم المصري. نؤمن بأن الكرة

نحن على ثقة بأن اتحاد الكرة سيعمل على التحقيق في هذا الأمر واستعادة حقوقنا.

اتحاد كرة القدم المصري القنوات الناقلة لكأس العالم النادي السكندري دوري القسم الثاني

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

مواجهات قوية لمدينة نصر وبهتيم وقها بالقسم الثالث

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا

10 مواجهات ساخنة في صراع دوري المحترفين