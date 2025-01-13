وكيل تضامن الأقصر يشهد مائدة مستديرة.. لعرض انجازات وفكرة ومحاور مشروع "ابنتي الغالية"

شهد محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، مائدة مستديرة بأحد فنادق محافظة الأقصر، لعرض إنجازات وفكرة ومحاور مشروع “ابنتي الغالية”، الذي تنفذه مؤسسة “كوبتك أورفانز” الأهلية بمشاركة مجتمعية من خلال أربع جمعيات أهلية بمراكز وقري المحافظة.

وشهدت المائدة التي حضرها ورجال الدين الاسلامي والمسيحي بجانب قيادات تنموية وعمد ومشايخ من مختلف مراكز وقري ونجوع المحافظة، تفاعل كبير من الحضور، بعدما عرض منسقو ومشرفوا مؤسسة كوبتك أورفانز فكرة المشروع ونماذج عملية لطرق التفاعل بين مكونات المشروع من فتيات وأسر ريفية علي مدار الأشهر الماضية بمحافظة الأقصر.

وخلال اللقاء عرض بنات مشروع أبنتي الغالية بالأقصر، مستهدفات المشروع الذي يستهدف الفتيات من خلال مشاركة 4 جمعيات أهلية من مختلف أنحاء محافظة الأقصر، ويتم تطبيقه علي الفتيات الأكثر عُرضة لخطر التسرب من التعليم، في مجتمعات ريفية، تعاني تهميش، ويرتكز المشروع علي فكرة تزويد أولئك الفتيات بمهارات تعينهن علي النجاح وتدفع في اتجاه تنمية الرغبة الذاتية للطفلة وأسرتها في استكمال التعليم.

وقالت سلوي يوسف مديرة مشروع أبنتي الغالية بالأقصر، أن الإطار الرئيسي للمشروع يقوم علي منهجية فكرة “المرافقة”، وهي فكرة عميقة رغم بساطتها تقوم علي أفضل رفيق للبنت هي بنت أخري تكبرها سنًا وتمثل نموذج وقدوة للبنت الصغيرة، تتعامل مع الصغير باعتبارها أختها معنويًا، وبذلك تري الصغيرة في أختها الجديدة نموذج للفتاة الجامعية، ويخلق التفاعل المشترك بينهن حلم لدي الصغيرة أن تتساوي بقدوتها وتستكمل تعليمها وتنال قسط وافر من التعليم وتصل للتعليم الجامعي، كما يخلق هذا التفاعل مجال لتنمية القدرة لدي الفتاة الكبيرة علي التأثير الإيجابي في الأخرين وفي المجتمع وتكسبها مزيدا من الثقة بالنفس ووعيًا أكبر بملكاتها وإمكانياتها.

وفي نهاية اللقاء الذي امتد نحو أكثر من ساعتين، اتفق الحضور علي أهمية تلك المشروعات التي تقدمها مؤسسات متمكنة مثل مؤسسة “كوبتك أورفانز” للمجتمع والبيئة المصرية، ووجوب تعميم تجارب مماثلة.

وقدم الحضور اقتراحات تسم في تطوير العمل والارتقاء بمستوي الفتيات المستهدفات بالبرنامج، وتولي منسقو مؤسسة “كوبتك أورفانز” تسجيل الاقتراحات للاستفادة بها.

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