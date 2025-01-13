“التداعيات السورية وأثرها على الأمن الإقليمي والدولي”.. ندوة بمحافظة الإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

تنطلق فعاليات ندوة "التحديات العالمية والإقليمية في ظل التوازنات الجديدة.. استراتيجيات المواجهة والتكيف"،  ويأتي ذلك بقاعة الزهراء بفندق هيلتون جرين بلازا في منطقة سموحة، شرق الإسكندرية.

ويشارك في الندوة نخبة من الخبراء الاستراتيجيين، منهم اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق ومحافظ الأقصر الأسبق، واللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القيادة والأركان المصرية.

وأكد محمد السيد مجاهد، الأمين العام لحزب حُماة الوطن بالإسكندرية، أن الندوة تأتي في إطار جهود الحزب لتعزيز الوعي السياسي والتفاعل مع التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة، موضحا أن الندوة ستناقش تأثير التداعيات السورية على الساحة الإقليمية والدولية، مع تقديم تحليلات استراتيجية ورؤى عملية للتعامل مع التحديات الراهنة.

وأضاف "مجاهد" أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات الأمنية التي تواجه العالم والمنطقة، خاصة في ظل التغيرات "الجيوسياسية" المتسارعة، بالإضافة إلى بحث استراتيجيات المواجهة وآليات التكيف مع التوازنات الجديدة، وطرح الرؤى واستشراف الحلول العملية لمواجهة تحديات الأمن القومي، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات جوهرية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

إدارة الشؤون المعنوية استراتيجيات التحديات العالمية التحديات الراهنة الأمين العام الأمن الإقليمي التغيرات الجيوسياسية السياسية والاقتصادية الشؤون المعنوية اللواء أركان حرب أسامة محمود اللواء الدكتور سمير فرج اللواء أركان حرب بالإسكندرية تعزيز الوعى جيوسياسي محمد السيد محافظة الإسكندرية محافظ الأقصر

مواد متعلقة

الولاء والانتماء للوطن وبناء الإنسان... ندوة بميناء الإسكندرية

شاب يتعرض للطعن أثناء محاولته إنقاذ ضحية سرقة بالإكراه في الإسكندرية

انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه خلال 24 ساعة

محافظ الإسكندرية يوجه شركة نهضة مصر لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمنتزه

تنفيذا لتعليمات الـمحافظ.. نتائج حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

الصرف الصحي بالإسكندرية يحصد المركز الأول في ماراثون الأقصر الدولي

دراسة أكاديمية تسلط الضوء على التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة بشاير الخير

مأساة جديدة في الإسكندرية.. مقتل إسراء على يد زوجها أمام أعين طفليها

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

مواجهات قوية لمدينة نصر وبهتيم وقها بالقسم الثالث

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا

10 مواجهات ساخنة في صراع دوري المحترفين