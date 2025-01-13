عاجل - ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأمطار على الصعيد خلال الـ72 ساعة المقبلة

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حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الــ72 ساعة المقلبة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الغربية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وسقوط أمطار على الصعيد

وأضافت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر يكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، مُحذِّرة من انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتستمر من يوم الثلاثاء حتى الأحد.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة خلال الـ72 ساعة المقبلة على مناطق من شمال الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، ونصحت المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة الكثيفة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة وفق توقعات الأرصاد الجوية على أقاليم الجمهورية كالتالي:

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 14-1-2025

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 والصغرى 11 درجة مئوية.
  • جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 9 درجات مئوية.
  • جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 15-1-2025

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.
  • جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 9 درجات مئوية.
  • جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 16-1-2025

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.
  • جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 14 درجات مئوية.
  • شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية.
  • جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 13 درجة مئوية.
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