صور.. محافظ الأقصر يتابع أعمال مشروع تطوير كورنيش أرمنت

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محافظ الأقصر
محافظ الأقصر

 تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر صباح اليوم الاثنين بجولة لمركز ومدينة أرمنت، تفقد خلالها مشروع تطوير كورنيش أرمنت الوابورات، فى ضوء المتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات التنموية والخدمية على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.


وأوضح المهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الاحمر بالأقصر أن مشروع يتضمن عدة أجزاء على النحو التالي:
الجزء العلوى بطول 1.5 كم 
ويشتمل على أعمال  رفع كفاءة وتركيب حديد المشغول للاسوار، رفع كفاءة الأعمدة بالتجليد بالحجر الهاشمى وتركيب أعمدة ديكورية بما يتناسب مع الهوية البصرية، وعمل أرضيات من الخرسانة المطبوعة وتشمل أحواض للزراعات،   رفع كفاءة التدبيش بالمسطاح القائم  و استكمال اعمال التدبيش فى المناطق التى لايوجد بها تدبيش.
أما عن أعمال جزء المسطاح القائم
بمسطح 3100 م2 ويشمل أعمال:- عمل سور حماية من الحجر الهاشمي  والحديد المشغول، وعمل 12 برجولة و4 محلات تجارية منشأت خفيفة من القطاعات المعدنية قابلة للفك والتركيب، وعمل مشاية رئيسية بتشكيلات مطبوعة وحجر البازلت ورخام التريستا،  عمل أرضيات وساحات من الجرانيت الطبيعى المحلى ( أحمر رويال – أسود أسوانى – بنى القصير -... )، وعمل غرفة لزوم حماية المحول القائم ولوحات الكهرباء التى تخدم المنطقة، ورفع كفاءة الزراعات الموجودة وتوسعة المساحات الخضراء وزراعة أشجار ظل.
ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروع حيث يعد كورنيش أرمنت المتنفس الحيوى لأهالى المدينة.
وجاء ذلك بحضور كل من دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء أ.ح هشام الشيمى السكرتير المساعد واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر والعميد أحمد الهوارى رئيس مدينة أرمنت وعلى سيد رئيس مدينة الطود والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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