حادث تصادم مروع.. تحقيقات موسعة في مصرع شخص وإصابة 4 أخرين ببدر



تباشر نيابة الشروق وبدر تحقيقاتها في مصرع شخص وإصابة 4 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل بمدينة بدر، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أمام محطة وقود صبحي حسين، داخل الحي المتميز، بمدينة بدر.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية، إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتهشم المركبتين.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، ورفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.