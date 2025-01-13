فاعليات اليوم الأول لورشة عمل لتعليم مشغولات الخيش بمركز شباب كفر الصلاحات بني عبيد

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مشغولات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية" الإدارة العامة للشباب ـ أندية الفتاة والمرأة"، اليوم الإثنين،بمركز شباب كفر الصلاحات التابع لإدارة شباب بني عبيد، ورشة تدريبية لتعليم مشغولات الخيش لعضوات نادي الفتاة والمرأة، ضمن مشروعات خطة دعم أندية الفتاة والمرأة بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة،" تحت شعار “جميلة "، وضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،" تحت شعار “جميلة " وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركه "20" فتاة من المستفيدين.

جاءت فعاليات الورشة التدريبية بإشراف عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ومنى ممدوح منسق عام أندية الفتاة والمرأة، وعاطف ابراهيم رئيس قسم الشباب بالإدارة، وايمان عبدالله مسئول قسم الشباب بالإدارة، ونسرين السيد المدير التنفيذي لمركز الشباب، وندا محمود مسئول نادي المرأة والفتاة، وداليا محمود المدربة، والهيكل التنفيذي لمركز الشباب، وبحضور "20" فتاة من المستفيدين.

عرفت داليا محمود المدربة، الخيش بأنه من الخامات الملائمة لعديد من الأعمال اليدوية والديكورات المنزلية، فهي خامة يمكن تطويعها لصنع عدة أعمال يدوية، تتنوع بين الاستخدام الشخصي والديكورات المنزلية ولفات الهدايا والورود، كما يمكن أيضًا خامة الخيش يمكن صبغها بالألوان أو الرسم عليها، ومنها ما يباع مصبوغا جاهزا بألوان متعددة.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنّ الورشة التدريبية لتعليم مشغولات الخيش تستهدف تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل، ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن، كما تتناول الورش التعريف بأساسيات كل حرفة، وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها، وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيًا مع الاستراتيجية القومية، تنفيذًا للمشروع تنمية الأسرة المصرية.

يأتي التنفيذ تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ومحمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد.

جامب من الورشة

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