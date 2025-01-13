نقابة المهندسين بالإسكندرية توقع بروتوكول تعاون في مجال التدريب والاستشارات الهندسية

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بوابة الفجر

 


 وقّعت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية، بروتوكول تعاون مع شركة TEEC للاستشارات الهندسية، وقد مثّل الشركة في مراسم التوقيع المهندس هشام إبراهيم إدريس، العضو المنتدب لمقرها داخل مصر.


 ووقع البروتوكول من خلال لجنة العلوم الهندسية والتدريب بالنقابة، برئاسة المهندس محمد السعدي، وبحضور أعضاء مجلس النقابة، المهندس باسل ياسر، والمهندس محمد سعيد،

وأكد الدكتور محمد هشام سعودي خلال كلمته أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية في دعم المهندسين المصريين من خلال توفير برامج تدريبية واستشارية متقدمة تواكب التطورات العالمية، مما يسهم في تعزيز مكانة المهندس المصري على الصعيدين المحلي والدولي.


وقال المهندس هشام إبراهيم إدريس نسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم خبراتنا الطويلة في مجال الاستشارات الهندسية ومعالجة البيانات الزلزالية، بما يدعم تطوير القطاع الهندسي في مصر ويعزز فرص الابتكار والإبداع.

وأشار المهندس باسل ياسر، إلى أهمية هذا البروتوكول في تطوير المهارات الفنية والهندسية، حيث يهدف إلى تمكين المهندسين من مواكبة التقنيات الحديثة وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

واختتم  المهندس محمد السعدي الندوة قائلًا "نحن ملتزمون  في لجنة العلوم الهندسية والتدريب بتوفير بيئة تدريبية متطورة تتيح للمهندسين الاستفادة القصوى من الخبرات التقنية العالمية.

ويذكر أن شركة "TEEC" تأسست عام 1992، وتعد من الشركات الرائدة في مجال معالجة البيانات الزلزالية وتوصيف المكامن. تتميز الشركة بتركيزها القوي على البحث والتطوير لتقديم حلول مبتكرة ومخصصة لعملائها على مدار أكثر من 25 عامًا، تعاملت الشركة مع أكثر من 100 عميل متنوع، بما في ذلك شركات النفط الكبرى والصغرى والشركات الوطنية وشركات الاستشارات. ونفذت بنجاح أكثر من 600 مشروع في مختلف أنحاء العالم.

 

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