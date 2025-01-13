عاجل - كواليس مسودة اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.. ما الأمر؟

تسلمت إسرائيل وحركة حماس مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بوساطة قطرية، مصرية، وأمريكية في الدوحة، حيث أُحرز تقدم ملحوظ نحو التوصل لاتفاق نهائي.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن الردود الإيجابية من حماس قد تُسرّع من إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة.

تفكيك منشآت إسرائيلية في غزة

في تطور ميداني، ذكرت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال بدأ تفكيك منشآت أقامها سابقًا في محور نتساريم بوسط قطاع غزة.

ضحايا العدوان.. مجازر جديدة وشهداء بالمئات

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين مروعتين في قطاع غزة خلال الساعات الماضية:

19 شهيدًا و71 إصابة، بينهم أطفال ونساء، في قصف استهدف تجمعات للنازحين في غزة وخان يونس.

حصيلة العدوان المستمرة: أكثر من 46،584 شهيدًا و109،731 مصابًا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

اعتقالات وتصعيد في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في مدن الضفة الغربية، شملت:

نابلس: اعتقال 5 فلسطينيين بعد اقتحام مخيم العين وعبث بمنازلهم.

بيت لحم: اعتقالات عشوائية بحق مواطنين فلسطينيين.

تحذيرات فلسطينية.. مخطط تهجير وضم الضفة الغربية

وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت من التحريض الإسرائيلي لنقل الإبادة والتهجير من غزة إلى الضفة الغربية.

أشارت إلى محاولات إسرائيل لتوسيع المستوطنات وضم الأراضي، عبر سياسات تحريضية وتغول مستمر.

التحركات الدولية والمطالب الفلسطينية