ضبطت بـ 168 قرص.. السجن 3 سنوات لـ ربة منزل تتاجر بالمواد المخدرة ببورسعيد

محافظات
ضبطت بـ 168 قرص..
ضبطت بـ 168 قرص.. السجن 3 سنوات لـ ربة منزل تتاجر بالمواد

 

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لربة منزل تتاجر في المخدرات.

السجن 3 سنوات لـ ربة منزل تتاجر بالمواد المخدرة ببورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 20 أكتوبر من عام 2024 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيهة ص ع ب ح وتبلغ من العمر 36 عاما- ربة منزل،  حيث أحرزت جوهرين مخدرين وهما: الترامادول هيدروكلوريد،  والفلونيترازيبام، بقصد الاتجار.

 

وشهد أحمد محمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه بضبط المتهمة بإذن رفقة الشاهد الثاني وتفتيش حقيبتها عثر بداخلها على عدد مائة وستة عشر قرضًا لجوهر الترامادول المخدر، وعدد اثنين وخمسين قرصا لجوهر الفلونيترازيبام المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بإحرازها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للإتصال بعملاءها.


ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن: عدد مائة وستة عشر قرص لجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، واثنين وخمسين قرص لجوهر الفلونيترازيبام المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

حكمت المحكمة

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن ثلاث سنوات هما أسند اليها، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، والزمتها المصاريف الجنائية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة العامة لمكافحة المخدرات السجن 3 سنوات المواد المخدرة المعمل الكيماوي جنايات بورسعيد

مواد متعلقة

احتفالية مبهجة"... قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

مشهد ولادة المسيح ".. الأنبا بيشوي ببورسعيد تبدع في تصميم مجسم المزود في عيد الميلاد المجيد... صور وفيديو

محافظ بورسعيد ونيافة الأنبا تادرس يفتتحان "كاتدرائية الأنبا أنطونيوس - والأنبا بولا " بحي الضواحي ويشاركان الإخوة المسيحيين مراسم الاحتفالات

جريمة تهز بورسعيد.. تأييد حكم الإعدام على شاب قتل والده بوحشية

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

مواجهات قوية لمدينة نصر وبهتيم وقها بالقسم الثالث

عاجل.. زيزو يشترط للتجديد والزمالك مهدد بخسارة مادية

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا