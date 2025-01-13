ضبطت بـ 168 قرص.. السجن 3 سنوات لـ ربة منزل تتاجر بالمواد المخدرة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لربة منزل تتاجر في المخدرات.

السجن 3 سنوات لـ ربة منزل تتاجر بالمواد المخدرة ببورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 20 أكتوبر من عام 2024 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيهة ص ع ب ح وتبلغ من العمر 36 عاما- ربة منزل، حيث أحرزت جوهرين مخدرين وهما: الترامادول هيدروكلوريد، والفلونيترازيبام، بقصد الاتجار.

وشهد أحمد محمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه بضبط المتهمة بإذن رفقة الشاهد الثاني وتفتيش حقيبتها عثر بداخلها على عدد مائة وستة عشر قرضًا لجوهر الترامادول المخدر، وعدد اثنين وخمسين قرصا لجوهر الفلونيترازيبام المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بإحرازها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للإتصال بعملاءها.



ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن: عدد مائة وستة عشر قرص لجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، واثنين وخمسين قرص لجوهر الفلونيترازيبام المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

حكمت المحكمة

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن ثلاث سنوات هما أسند اليها، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، والزمتها المصاريف الجنائية.