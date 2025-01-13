"مكافحة الفساد والحوكمة " فى برنامح تدريبى بجامعة أسيوط

نظّمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط اليوم الإثنين فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان مكافحة الفساد، والحوكمة

وجاء ذلك بحضور شوكت صابر أمين عام الجامعة وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة وبمشاركة نحو 55 من العاملين بالإدارات المختلفة في المبنى الإداري، وكليات الجامعة، والمستشفيات الجامعية، وذلك بقاعة المناقشات بالدور الأول بالمبنى الإداري بالجامعة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة أن البرنامج التدريبي يستهدف؛ صقل مهارات العاملين بالجامعة من مختلف القطاعات، وإكسابهم المعلومات المهمة حول مكافحة الفساد، والحد من انتشاره، وتنمية، وتطوير قدرات العاملين العلمية، والمعرفية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الفساد

لافتًا إلى أن الدولة المصرية؛ تشهد تحديثًا في مختلف المجالات، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، والملفات؛ مما يتطلب ضرورة انتهاج خطط محكمة؛ لمكافحة الفساد، والحد منه، ومحاولات منعه من الأساس

والجدير بالذكر أن الدورة التدريبية تمتد علي مدار يومين وتتناول عددًا من الموضوعات حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومفهوم الحوكمة، ودورها في مكافحة الفساد، والبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ويناقشها الدكتور مصطفى مرسي مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد لجامعة أسيوط، بالإضافة إلى تعريف العاملين، بمفهوم الفساد، وأسبابه وآثاره السلبية على المجتمع، وأثر القيم الاجتماعية في تقليل فرص الفساد، والحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفي، ومكانة الوظيفة، ودورها في مكافحة الفساد، وكيفية نشر قيم النزاهة، والشفافية، للدكتور باسم سليمان صالح الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية بالجامعة.