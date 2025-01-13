بسبب صنبور مياه.. المؤبد لقاتل جاره بـ سكين ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المؤبد لقاتل جاره بـ سكين ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 23 من شهر 8 من عام 2024، بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد، حيث قتل المتهم م س م ح، المجني عليه محمد محمد أبو المعاطي علي المسري عمدًا مع سبق الاصرار لخلاف سابق فيما بينهما، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد أعد لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا سكين وما أن ظفر به ببرج زهراء الميناء ابراج ابو القمصان، حتى كال له ضربة في منتصف صدره من السلاح الأبيض، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا سكين.

وشهدت بدر راغب على المسيرى والدة المتوفى، إنه على اثر خلافات بين نجلها المجني عليه والمتهم بسبب تسريب بوصلات المياه بالعين التي تقطن بها والتي تعلو الشقة التي يقطن بها المتهم اغلق المتهم صنبور المياه العمومي للعين، وعلم المجني عليه بذلك فبادره لسؤاله عن سبب ذلك فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجره بالايدي، وحال التهدئه بينهما واثناء صعودها ونجلها المجني عليه لمسكنهما، أبصرت المتهم حاملا سكينا مسددا طعنة نافذة بصدر المجني عليه وفر هاربًا إلى مسكنه وتم نقل نجلها إلى المستشفى ولقى مصرعه قبيل وصوله.



وشهدت ف ع ع ا ا والدة المتهم وتعمل موظفة بديوان عام المحافظة بالمعاش، بأنه على اثر مشاد كلامية بين المتهم وبين المتوفى إلى رحمة مولاه استل الأول سكينًا من مسكنة للمشاجرة مع المجني عليه، وعقب ذلك طلب منها المتهم الخلوف للمسكن وعدم التدخل فإنصاعت لطلبه.

وشهد عبد الرحمن محمد العربي رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الزهور، بان تحرياته السرية دلته إلى نشوب مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة، قام المتهم بتوجيه ضربة واحدة للمجني عليه بصدره اردته قتيلا.



وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الاصابات الطعنيه الحيويه الحديثه المشاهدة والموصوفة بجثة المجني عليه حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وسن مدبب كسكين، وهي جائزة الحدوث من مثل السكين المستخدم في الحادث، وجاءت الوفاة نتيجة الاصابه الطعنيه الحيويه الحديثه المشاهدة والموصوفة بالجثه، وما أحدثته من جرح مستوي الحواف بالقلب، وما ادت اليه من نزيف غزير.

وثبت بتقرير الادلة الجنائيه إنه بمعاينة النيابة العامة لمحل الواقعة وجد اثار دماء داخل المصعد، وبالصعود إلى الدور الخامس وجدت بقع حمراء اللون امام باب المصعد، ثبت بأجراء المعاينة التصويرية تمثيل المتهم لجريمته وفق اعترافه.

حكمت المحكمة بالسجن المؤبد علي المتهم، وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية.