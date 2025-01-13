“الأعلى للإعلام” يعقد ثاني جلساته النقاشية حول “سُبل تطوير الإعلام المصري”

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ثاني جلساته النقاشية حول “سُبل تطوير الإعلام المصري”، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس أسامة الشيخ، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وشارك في الجلسة النقاشية عدد من كبار الإعلاميين وهم نجوى إبراهيم، وصفاء أبو السعود، وفريدة الزمر، وسوزان حسن، وعمرو المنشاوي، وجاسمين طه زكي، ومنى الشاذلي، وشافكي المنيري، وشريف عامر.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز تأثير ودور وسائل الإعلام في توعية المواطنين، وكيفية تطوير المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام.

وطالب الحضور، بضرورة أن يكون هناك تواصل دائم بين الوزراء والمسئولين مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق بشفافية كاملة وشرح التحديات، وكذلك ضرورة تدريب المتحدثين الرسميين في الوزارات والهيئات حول كيفية التعامل والتواصل الإعلامي.

وأشار الحضور إلى أهمية ضمان تعزيز حرية الإعلام واستقلاليته، وكذلك ضرورة تعزيز الأداء المهني من خلال رفع مستوى الصحفيين والإعلاميين وتدريبهم وتأهيلهم لمواكبة التطورات الإعلامية الكبيرة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة أخرى خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات حول "سُبل تطوير الإعلام المصري".

جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة المقبلة، لمناقشة سبل التطوير ومستقبل الإعلام، سواءً من حيث المحتوى وصناعة الإعلام، بحضور الأكاديميين وخبراء وأساتذة الإعلام ورؤساء القنوات ومقدمي البرامج والمفكرين والأدباء والمتخصصين.