بعد نجاح "إقامة جبرية".. هنا الزاهد تعيش قصة حب مع تامر حسني في ري ستارت

الفجر الفني
تامر حسني وهنا الزاهد
تامر حسني وهنا الزاهد

حققت الفنانة هنا الزاهد نجاحا كبيرا بمسلسل إقامة جبرية، الذي يعرض حاليا علي منصه شاهد، وتنتظر عرض فيلمها الجديد مع تامر حسني. 

هنا الزاهد مع تامر حسني في ري ستارت

وانتهت هنا الزاهد من تصوير فيلم ري ستارت الذي تقوم ببطولته مع تامر حسنب، ومن المقرر أن ينافس ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل 2025.

قصة فيلم ري ستارت

الفيلم يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، يقدم تامر حسني خلاله شخصية مهندس، فيما تلعب هنا الزاهد دور فتاة شعبية من شبرا وتعيش قصة حب مع تامر، ويقدمان أغنية تحمل اسم أحلي واحدة، ويجسد محمد ثروت شخصية شقيق تامر حسني.

أبطال فيلم ري ستارت

يضم فيلم ري ستارت بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، وسيد أسامة، وضيوف الشرف إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد

سبق، وتعاون تامر حسني وهنا الزاهد سويًا في فيلم بحبك، الذي عُرض في 2022، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، ظهر خلاله تامر حسني بشخصية علي وهو شاب غني يعيش قصتي حب في نفس الوقت مع هنا الزاهد وهدى المفتي مما يوقعه في العديد من الأزمات.

أحدث أعمال هنا الزاهد

وتعيش هنا الزاهد حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، خاصة على مستوى السينما، حيث تُحضر لفيلم البحث عن فضيحة مع هشام ماجد، ويُمثل العمل إعادة تقديم لفيلم الزعيم عادل إمام الذي عُرض في 1973، ولكن يأتي بمعالجة درامية مختلفة، ومن تأليف جورج عزمي وإخراج رامي إمام.

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