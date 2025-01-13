"من حمده زاده".. نصائح ذهبية لزيادة الرزق ومنع المشاكل الأسرية في 2025

يُعتبر المنزل ملاذًا آمنًا للراحة والسكينة، لكن تراكم الطاقة السلبية داخله قد يؤثر سلبًا على المزاج والصحة النفسية للأفراد، لذا، فإن طرد هذه الطاقة السلبية واستبدالها بطاقة إيجابية يُعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على بيئة مريحة ومتناغمة.

كيف يمكن تحويل طاقة المنزل السلبية إلى إيجابية؟

وفي هذا الشأن، كشفت خبيرة علم الطاقات والمشهد الفلكي وفاء حامد عن مجموعة من النصائح والطرق العملية التي يمكن من خلالها تحويل طاقة المنزل السلبية إلى طاقة إيجابية مليئة بالحياة والانسجام، وذلك أثناء استضافها ببرنامج "Out box"، المذاع على صدى البلد.



وأكدت وفاء، في تصريحاتها لبرنامج "Out box"، أن المنزل له تأثير كبير على المرأة، وخاصة ربة المنزل التي تقضي معظم وقتها داخله، ووجهت نصائح تتعلق بثلاثة جوانب رئيسية: النظافة، الديكورات، وزوار المنزل.

وأشارت إلى أهمية دخول الشمس وتنظيف المنزل باستمرار لإزالة الأتربة ومنع تجمع العناكب في زوايا الحائط، مشددة على ضرورة تقليل الضوضاء داخل المنزل، حيث قالت: "البيت له عمار، والأصوات العالية تزعجهم، مما يؤدي إلى زيادة المشاكل الأسرية وانتشار الأمراض"، كما ذكرت أن أرضية المنزل تؤثر على طاقة الأفراد بنسبة تصل إلى 60%.

أما بالنسبة للديكورات، أوضحت وفاء أن اختيار الألوان يلعب دورًا كبيرًا في جلب الطاقة الإيجابية، مشيرة إلى الألوان المبهجة مثل الأبيض، الأخضر، والسماوي، بينما حذرت من استخدام الألوان الداكنة كالأزرق الغامق والأسود في غرف النوم والحمام.

كما نبهت إلى تجنب استخدام اللون الأحمر، مؤكدة أنه اللون الحاكم بكوكب المريخ، وهو الكوكب المسؤول عن النار والحروب، ووصفته بأنه "اللون المحبب للشيطان"، وأوصت بتجنب ارتداء الأساور المصنوعة من الصوف الأحمر لأنه يثير الطاقة السلبية ويجذب الطاقة الشيطانية للجسم، وحذرت بشدة من الكتابة باللون الأحمر على ورق الغار وحرقة بنية تحقيق الأمنيات، ونصحت بعدم تدوين الأمنيات أو تخطيط الأفكار المستقبلية بهذا اللون، لأنه يعمل على تفعيل طاقة ضارة وشيطانية يظهر تأثيرها السلبي في وقت لاحق.

خبيرة علم الطاقات وفاء حامد

تحذير من التماثيل والصور في المنازل

كما حذرت وفاء حامد من وجود التماثيل المحنطة في المنزل أو تعليق الصور على الحائط، خاصة صور الأشخاص المتوفين، واستخدام الدمى كديكور، وأوصت باستبدال هذه الأشياء بالورود، والمصاحف، والسبح، وأكدت على أهمية التخلص من الأشياء غير المستخدمة لتجنب تراكم الطاقة السلبية.

واختتمت لقاءها بتوجيه نصيحة لتحفيز الطاقة الإيجابية وزيادة الرزق في المنزل، قائلة: "داوموا على قول الحمد لله، فهي من أعظم مصادر الطاقة الإيجابية، شكر الله على نعمه يجلب البركة ويزيد الرزق، والتسبيح يريح النفس ويمنحك طاقة إيجابية إلهية تُضفي السكينة على حياتك".

