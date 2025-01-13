طلب غريب.. تامر حسني يرد علي رسالة حسام حبيب

قام تامر حسني بالرد على رسالة الفنان حسام حبيب له، وأعاد نشر كلماتها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال خاصية القصص القصيرة، طالبه فيه بالعودة لجمهوره بأعمال جديدة.

تامر حسني يرد علي رسالة حسام حبيب

وطلب تامر حسني: “حبيبي يا حسام إيه الكلام الجميل ده، طول عمرك محترم وإنسان نضيف وفنان كبير، لو استفزناك بجد يلا ارجع زي الأول وأكتر، ارجع متعنا بأغانيك الراقية الجميلة والمزيكا الأجمل، لأن ليك جمهور كبير بيستنى شغلك وأكيد ليهم حق عليك، يلا صفحة جديدة مع مشوارك من النهاردة، يلا اوعدني قدام الناس إنك ترجع تاني”.

حسام حبيب يوجه رسالة لـ تامر حسني ورامي صبري

سبق، ووجه حسام حبيب رسالة إلى النجمين تامر حسني ورامي صبري، بعد نجاح أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" التي تم طرحها مؤخرًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع "انستجرام".

رسالة حسام حبيب لـ تامر حسني

وكتب حسام حبيب: "أنا بكتب كلمتين من قلبي مش عارف هي مباركة ولا شكر ولا درس وبداية جديدة لجيل أنا فخور إني أكون منه، إخواتي وأصحابي، تامر انت من زمان وأحلامك وأفكارك كانت دايما تخص جيلك ودائما كنت بتتكلم معانا من واحنا صغيرين باسم جيلنا مش باسم تامر بس".

واضاف حسام حبيب:" انت حلمت لجيلك وعلشان كده أنا فعلا فهمت يعني إيه نجم الجيل، كنت زمان فاهم إن المقصود بيها إنك الأنجح وده حقيقي، لكن النهاردة فهمت معناها الحقيقي: أنت النجم اللي حلم لجيله مش لنفسه ودلوقتي حلمك بيتحقق يا صاحبي".

رسالة حسام حبيب لـ رامي صبري

واستكمل رسالته عن رامي صبري "والنجم الثاني أخويا صاحب أجمد صوت واحساس، كان دايما بيقولي أنا بحلم وعندي هدف وهو كمان كان دائما مهتم إن إحنا كجيل لازم نشارك بعض ونقدم للناس حقيقة روح وفن الجيل ده، وكان بكل تواضع بيقول ده لكل فنانين جيله لحد ما التقوا النجمين اللي هدفهم صادق وطلعولنا إبداع مش بس في المزيكا لا والله في الروح والفكر، أنتم فرحتوني وأمتعتوني، شكرا إنكم فتحتم نفسي ورجعتوني أحب المزيكا".

تفاصيل اغنية فعلًا مبيتنسيش

أغنية "فعلا مبيتنسيش" لـ تامر حسني ورامي صبري تم طرحها مؤخرًا عبر قناة تامر حسني على موقع "يوتيوب"، وحققت صدى واسعًا بين الجمهور، الأغنية من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، وإخراج تامر حسني.