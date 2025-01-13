مياه الفيوم تنظم دورة تدريبية بعنوان “التشغيل القياسي لمحطات مياه الشرب”

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جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام متتالية تحت عنوان “التشغيل القياسي لمحطات مياه الشرب (فني تشغيل مياه درجة رابعة)”، وذلك ضمن برنامج المسار الوظيفي للعاملين المرشحين للترقية للعام المالي 2025، بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة.

 

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الهدف من التدريب هو رفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تعريفهم بمراحل تنقية المياه المختلفة، بدءًا من مأخذ المحطة وحتى وصول المياه للمستهلك بجودة عالية مطابقة للمعايير والمواصفات. كما شمل التدريب التعرف على الكيماويات المستخدمة في عمليات التنقية، مثل الشبة والكلور، وطرق تحديد جرعات الشبة داخل المعمل، بالإضافة إلى استلامها وتحضيرها وإضافتها إلى المياه الخام، مع التركيز على معايرة طلمبات الشبة لضمان دقة الجرعات لتحقيق أعلى جودة للمياه المنتجة.

 

وأشار الدكتور محمود الغندقلي، المحاضر بالدورة، إلى أن التدريب تناول أيضًا نظام حقن الكلور، بدءًا من استلام الأسطوانات وطريقة حفظها وتخزينها وتشغيلها، وصولًا إلى خطوط التغذية ومرحلة إضافتها إلى المياه الخام والمياه المنتجة. وتهدف هذه العملية إلى القضاء على أي تلوث محتمل في المياه الخام وضمان إنتاج مياه شرب خالية تمامًا من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك الطحالب والبكتيريا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة رفع صرف صحي أبوجنشو الرئيسية

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