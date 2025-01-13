زوج ياسمين عبد العزيز..خالد سليم يواصل تصوير مشاهده في "وتقابل حبيب"

الفجر الفني
بوابة الفجر

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان خالد سليم تصوير مشاهدهما في مسلسل “وتقابل حبيب” استعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025، والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت.

 

يجسد الفنان خالد سليم شخصية زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز ضمن مسلسل وتقابل حبيب، ويحدث بينهما موقف يغير الأحداث.

 

أبطال وصناع مسلسل "وتقابل حبيب"

 

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من أبرز النجوم وهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، خالد سليم،  بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جينيور، رشوان توفيق، وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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