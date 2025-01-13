تعتزم وزارة الإسكان بدء استقبال تحويلات المصريين المقيمين بالخارج غدًا الثلاثاء، لحجز قطع الأراضي ضمن المرحلة العاشرة من مشروع "بيت الوطن"، حيث تم طرح 2974 قطعة أرض في 13 مدينة.

وأُتيح عرض الأراضي للحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمشروعات "بيت الوطن" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.

أسعار أراضي بيت الوطن بالدولار والجنيه مرحلة عاشرة

1- القاهرة الجديدة

- منطقة بيت الوطن - الحي الثامن: سعر المتر (13350 جنيهًا - 270 دولارًا)

- منطقة بيت الوطن - الحي السادس: سعر المتر (13350 جنيهًا - 270 دولارًا)

2- العاشر من رمضان

- غرب حديقة الكفراوي - منطقة الخدمات الإقليمية: سعر المتر (10040 جنيهًا - 205 دولارات)

3- مدينة 6 أكتوبر

- غرب سوميد: سعر المتر: (12240 جنيهًا - 245 دولارًا)

4- مدينة 15 مايو

- منطقة 115 فدان جنوب دار مصر: سعر المتر (11140 جنيهًا - 225 دولارًا)

5- الشيخ زايد

- منطقة بيت الوطن - منطقة A: سعر المتر (12435 جنيهًا - 250 دولارًا)

6- مدينة العبور الجديدة

- الحي الثالث عشر المناطق (13B-13A): سعر المتر (7175 جنيهًا - 145 دولارًا)

7- مدينة دمياط الجديدة

- الحي السادس المجاورة 32: سعر المتر (12020 جنيهًا - 245 دولارًا)

8- مدينة أسوان الجديدة

- الحي السياحي الأول منطقة A: سعر المتر (4995 جنيهًا - 105 دولارات)

9- مدينة السادات

- حي البنفسج بجوار جامعة الريادة: سعر المتر (6630 جنيهًا - 135 دولارًا)

10- مدينة المنيا الجديدة

- المنطقة السياحية الثالثة 310 فدان الواقعة على النيل منطقة C: سعر المتر (9145 جنيهًا - 185 دولارًا)

11- مدينة حدائق العاصمة

- حي المستقبل - غرب مشروع نور للمناطق (C-D): سعر المتر (8880 جنيهًا - 180 دولارًا)

12- مدينة قنا الجديدة

- المنطقة السياحية والترفيهية: سعر المتر (3790 جنيهًا - 80 دولارًا)

13- مدينة أكتوبر الجديدة

- الحي الثالث المجاورة الخامسة منطقة شمال الواحة: سعر المتر (7050 جنيهًا - 145 دولارًا)

ويبدأ استقبال التحويلات البنكية للراغبين في الحجز ابتداءً من يوم الثلاثاء 14 يناير 2025، ولمدة 15 يوم عمل، مع ضرورة تضمين كود الحجز الخاص بقطعة الأرض في التحويل البنكي.