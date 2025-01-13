لجنة النواب العراقي تعتبر سحب قانون شبكة الإعلام من جلسة البرلمان "كسر إرادات"

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بوابة الفجر



عدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي سحب تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي من الجلسة "كسر إرادات"، معلنة عزمها معرفة أسباب سحب هذا القانون رغم إدراجه بجدول الأعمال.

وأجل مجلس النواب العراقي التصويت على ثلاثة قوانين من ضمنها قانون شبكة الإعلام العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول.

وقالت رئيسة لجنة الثقافة سمعية الغلاب إن "قانون شبكة الإعلام العراقي متكامل وتم العمل على تعديل هذا القانون منذ 18 شهرا وجرى فيه أخذ آراء جميع الخبراء والكتل السياسية وشبكة الإعلام ومجلس الأمناء في الشبكة لإنضاج القانون".

واعتبرت الغلاب أن "ما حدث كان مفاجئا بتقديم بعض النواب طلبا لسحب القانون من جدول أعمال المجلس رغم عدم وجود خلل فيه، بل لمجرد كسر إرادات في المجلس".

وأكدت أن "قانون شبكة الإعلام العراقي لا يحتوي على أي خلل أو فارق برواتب الموظفين أو زيادة أو تقليل صلاحيات منصب معين على حساب آخر، بل الصلاحيات كافة متساوية ومتوازنة بين مجلس الأمناء ورئاسة الشبكة".

وأعلنت الغلاب في نهاية حديثها عزمها "معرفة أسباب سحب تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي من جدول أعمال المجلس وتعطيل عمل المجلس بالتصويت على هذا القانون خلال الأيام المقبلة

إعلام العراق الانتخابي الثقافة والإعلام الصلاحيات الدورة الانتخابية الفصل التشريعي الأول
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