محافظ الدقهلية: 2500 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية اصلاح الغيط مركز بلقاس

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جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة


تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة المجانية المتكاملة التي أقيمت بقرية اصلاح الغيط الكبير مركز بلقاس، واستفاد منها 2500 مواطن من المترددين على القافلة، من خلال الكشف واجراء التحاليل الطبية والأشعة باستخدام جهاز السونار وصرف العلاج بالمجان، وأكد أن القوافل العلاجية بمختلف أنواعها تنطلق في جميع مراكز ومدن المحافظة لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين وفقا لخطة القوافل الطبية والمتكاملة والتي تقدمها أكثر من جهة انطلاقا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قام فريق القوافل التنموية المتكاملة، وبرئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واشراف  عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بالتنسيق مع فريق القوافل الوزارية الصحية برئاسة دكتور رامز شوقي بتسيير قافلة صحية وارشادية وبيطرية وزراعية بقرية اصلاح الغيط الكبير التابعة لمركز ومدينة بلقاس، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ومديرية الطب البيطري، ومستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان، ومديرية الزراعة، وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، كما تم تقديم التوعية الإرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها، والتثقيف الصحي من الهلال الأحمر المصري فرع الدقهلية.

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، وقدمت خدمات متكاملة لعدد 2500 من المواطنين في قرية اصلاح الغيط الكبير بمركز بلقاس.

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